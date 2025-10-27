VÍDEO – Carro fica pendurado em mureta no Morro do Boi, em Balneário Camboriú

Um carro ficou pendurado na mureta do Morro do Boi após sair da pista, em Balneário Camboriú. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, 27, por volta das 7h. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 138, no sentido sul da rodovia. De acordo com a Arteris, o acostamento do lado direito da via foi bloqueado, mas não impactou no tráfego da rodovia.

Vídeos obtidos pela Rádio Menina mostram o veículo pendurado no trecho. Motoristas que estavam na rodovia BR-101, também gravaram o momento. O carro ficou a poucos centímetros de despencar.

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

