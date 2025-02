VÍDEO – Carro invade calçada e colide contra estabelecimento no Centro de Brusque

Um carro colidiu contra a estrutura do Armazém Sassi, no Centro de Brusque, na manhã desta sexta-feira, 28. O caso aconteceu por volta das 6h. As imagens foram enviadas ao jornal O Município pelo proprietário do estabelecimento, Marcos Aurelio Busnardo.

Pelas imagens, é possível ver que o carro sobe na calçada da rua Pedro Werner, atravessa a via e colide contra o armazém. Marcos estava dentro do local e conta que ouviu o barulho da colisão.

“Eu sempre chego umas 5h e hoje pela manhã, quando ouvi o barulho, já sabia que tinham batido. A porta estragou e quase não consegui sair do armazém. Quando fui na rua para ver, percebi que a mulher tinha sinais de embriaguez”, conta. Ele ainda diz que após a colisão a mulher saiu do local.

Mais tarde na manhã, Marcos foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência para ser ressarcido pelos danos causados. Porém, ele foi informado por um policial de que o documento não tem esse propósito e não fez o registro.

Ele afirma que está em contato com a mulher para ela bancar os danos causados. Ele prevê que os reparos irão custar cerca de R$ 5 mil.

Confira o momento:

