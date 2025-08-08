VÍDEO – Carro invade pista contrária e causa acidente no Centro de Brusque

Um carro invadiu a pista contrária e causou um acidente no Centro de Brusque, na manhã desta sexta-feira, 8. O fato ocorreu na rua General Osório, próximo da ponte do Maluche. Uma mulher foi levada para o hospital.

Conforme apurado pela reportagem no local, o acidente envolveu dois carros, um Fiat Argo, e um Chevrolet Onix.

O Argo seguia em direção Brusque-Guabiruba, enquanto o Onix seguia no sentido contrário. O acidente ocorreu quando o Argo invadiu a pista contrária. Neste momento, o Onix tenta um desvio pela contramão, mas é atingido.

Confira o momento do acidente:

O motorista do Argo tem 24 anos e não ficou ferido. Já o carro vermelho era conduzido por um motorista de aplicativo, de 30 anos, ele levava três pessoas, dois adultos e uma criança. A mulher foi a única vítima levada para o hospital.

1 de 2

Colaborou: João Henrique Krieger

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

