VÍDEO – Carro pega fogo e funcionários de empresa ajudam a apagar chamas no Centro de Brusque

Um carro pegou fogo no fim da manhã desta terça-feira, 15, no Centro de Brusque. O fato ocorreu próximo da empresa Santa Fé Tintas. Conforme um funcionário da loja, o caso ocorreu no momento em que o veículo, Renault Clio, estava parado no semáforo da rua do Centenário.

Segundo o relato do funcionário da Santa Fé Tintas, era por volta de 11h40, quando um cliente da loja alertou o motorista sobre o princípio de incêndio, debaixo do carro.

“Foi aí que fizemos uma mobilização para poder apagar o fogo“, conta. E menciona ainda que foram utilizados cinco extintores da empresa, além do sistema de hidrantes da RenauxView para combater o incêndio.

Assista ao vídeo

No local, a reportagem procurou o condutor do Clio para entender o que houve, mas ele não quis se manifestar sobre o assunto. Entretanto, ele não ficou ferido. Um guincho foi até o local e fez a retirada do veículo.

Assista ao vídeo

