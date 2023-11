VÍDEO – Carro pega fogo na BR-101, na Grande Florianópolis

Um carro pegou fogo no fim da tarde desta sexta-feira, 10, na BR-101, próximo ao bairro Chico Mendes, na Grande Florianópolis. As chamas impressionaram as pessoas que passavam pela rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo. Não há informações se o motorista do veículo se feriu e as causas do acidente, que causou lentidão na via.

Assista o vídeo:

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: