VÍDEO – Carro pega fogo na BR-470, em Blumenau, e motoristas combatem chamas

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 26, na BR-470, no bairro Badenfurt, em Blumenau. Motoristas que passavam pelo local auxiliaram no combate às chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu no motor de um Volkswagen Fox. O fogo foi controlado antes da chegada do Corpo de Bombeiros por um caminhão-pipa que passava pelo local.

De acordo com as autoridades, quando os agentes chegaram ao local, as chamas já estavam extintas, restando apenas a execução do resfriamento do motor para evitar que o fogo surgisse novamente. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram informadas.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Brusque entra na rota de nova frente fria no fim de semana: veja o que esperar

2. Motociclista fica ferido após colidir em lateral de carro que parou em local proibido na Ivo Silveira, em Brusque

3. Brusque tenta recuperação improvável diante do Guarani no Augusto Bauer

4. Nova lei: onde será proibido e onde será permitido consumir bebidas alcoólicas em Brusque

5. Veja seis coisas para fazer no fim de semana de Brusque



Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

