VÍDEO – Carro pega fogo no Centro de Brusque

Um carro pegou fogo no Centro de Brusque na manhã desta sexta-feira, 6. O incidente aconteceu na rua Barão do Rio Branco, por volta das 10h20.

O Corpo de Bombeiros e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atuam no local. Imagens foram enviadas ao jornal O Município por Guilherme Riffel.

Segundo ele, o motorista conseguiu sair do veículo ao perceber o fogo. O carro permaneceu parado no meio da via. O trânsito no local está sendo desviado pela rua João Bauer. Conforme a GTB, não houve vítimas.

O condutor é motorista de aplicativo e havia deixado um passageiro no local. Momentos depois, alguém que passava pela rua o avisou sobre o fogo.

Crédito: Guilherme Riffel/Especial O Município

