VÍDEO – Carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, é retirado da água mais de uma semana depois

O Ford Focus prata que caiu no rio Itajaí-Mirim, no bairro Santa Rita, em Brusque, na noite de sexta-feira, 5, foi localizado e retirado da água na manhã desta segunda-feira, 15, mais de uma semana após a queda. O carro foi encontrado próximo ao ponto onde havia caído.

De acordo com a empresa contratada para a retirada, o proprietário contratou um mergulhador profissional para localizar o veículo.

O acidente aconteceu por volta das 22h20 de sexta-feira, 5, no bairro Santa Rita. Dentro do veículo estava apenas o motorista, que relatou dores no tórax ao Corpo de Bombeiros.

Ele contou aos socorristas que seguia no sentido Santa Rita–Centro quando perdeu o controle do carro, subiu em um barranco em frente a um supermercado e acabou caindo no rio. Após o atendimento, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja. O carro não foi localizado pela equipe no momento, pois já havia afundado.

Confira o vídeo:

*Crédito: MaraSSati Imagens Aéreas

