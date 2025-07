VÍDEO – Carro que ficou preso em barranco no Azambuja é retirado após mais de quatro meses

Seis meses após o deslizamento de uma barreira na rua Florêncio Day, no bairro Azambuja, em Brusque, a situação na via piora a cada nova chuva. Recentemente, um carro foi retirado de cima do local, que havia risco de ceder. A Secretaria de Obras se manifestou sobre o caso.

Durante um longo período, o carro de um morador teria ficado preso no topo da barreira. A primeira matéria sobre o caso foi divulgada em março deste ano. O veículo foi retirado no dia 23 de maio com apoio da Secretaria de Obras.

De acordo com o secretário Ivan Bruns, o morador havia se comprometido em retirar o carro, mas não realizou. “Então fizemos a retirada. Até está em trâmite para que essa despesa seja cobrada do morador”.

Questionado sobre a queda da barreira e novos deslizamentos no local, o secretário explicou que por se tratar de um terreno particular, a responsabilidade pela manutenção da barreira é do proprietário do terreno.

“Identificamos que a barreira é de cunho particular. Fizemos a liberação da via em um primeiro momento, depois fizemos a retirada do veículo, que o proprietário alegava que não conseguia retirar”.

Também sobre os resíduos na pista, Ivan mencionou que a pasta pode fazer a liberação da via sem problemas, mas que a manutenção da barreira é de responsabilidade particular.

