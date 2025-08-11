VÍDEO – Carro sem ocupantes desce barranco e atinge poste de energia no Dom Joaquim, em Brusque

Um acidente ocorrido na rua DJ 024, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, deixou toda a rua sem energia elétrica desde às 8h desta segunda-feira, 11.

Segundo moradores, um carro vazio desceu o barranco na ponta do morro e atingiu um poste de energia por volta das 7h30.

Desde então, os moradores tentam contato com a Celesc para resolver o problema, mas não obtiveram resposta imediata.

Segundo eles, viaturas policiais estiveram no local, mas não conseguiram solucionar a situação e deixaram a área. Apenas às 10h30 a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) chegou ao local para acompanhar o caso. A Celesc ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

“Enquanto isso, os moradores seguimos sem energia, enfrentando os transtornos. O dono do carro disse que o freio de mão e a marcha estavam engatados na primeira, mas mesmo assim o carro desceu, atravessou a rua, bateu no poste da rede elétrica e entrou no terreno da vizinha. Só não atingiu a casa dela porque há o poste do relógio; caso contrário, o carro teria ido direto para cima da casa”, diz.

