VÍDEO – Carro sobe em canteiro após colisão na rótula do Steffen, em Brusque
Acidente ocorreu na manhã desta segunda
Acidente ocorreu na manhã desta segunda
Uma colisão entre dois carros fez com que um carro subisse no canteiro da rótula do Steffen, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 11.
O acidente envolveu um Volkswagen Gol e um Mitsubishi Outlander. O gol vinha da rua Guilherme Steffen até a rótula, enquanto o Outlander transitava pela rua Guilherme Wegner, sentido rótula.
Os dois veículos eram conduzidos por homens, que não ficaram feridos. Eles estavam sozinhos em seus carros. A colisão ocorreu próximo da rótula. Não foi possível obter informações da dinâmica do acidente.
Por conta da batida, o Outlander teve parte do motor danificado e teve de acionar o guincho.
