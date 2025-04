VÍDEO – Carro tomba no Centro de Brusque na manhã desta terça-feira

Um carro tombou na avenida Martin Luther, no Centro de Brusque, por volta das 8h20 desta terça-feira, 15.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atua no local do acidente. Segundo apuração da reportagem no local, houve uma colisão entre três veículos, o que causou o acidente. Os agentes de trânsito desviraram o veículo. O trânsito no local foi afetado. Não houve vítimas.

O condutor de um dos veículos informou que transitava para o Centro quando um veículo a sua frente parou na pista. Para não colidir na traseira, ele desviou para o lado esquerdo e acabou colidindo no carro que seguia na faixa do lado.

O carro que tombou era conduzido por uma mulher. Ela conseguiu sair por cima do veículo pela porta. Já no terceiro veículo havia três pessoas.

O veículo que tombou foi posto dentro do estacionamento do supermercado próximo a via para evitar transtornos.

Confira o vídeo:

*Colaboração: Vitor Souza

