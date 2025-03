VÍDEO – Carros ficam submersos após rua alagar no Águas Claras, em Brusque

Veículos que estavam estacionados na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, em Brusque, ficaram submersos após a via alagar durante as chuvas da terça-feira, 18. Segundo a moradora Marielly Vitória, havia carros e motos. Todos estragaram por causa da água.

Ela conta que uma árvore caiu próximo a residência, derrubando um muro, que impedia a água inundar a rua. Ela conta que a Defesa Civil retirou a árvore caída.

“Todos os carros estragaram. Até as motos do meu vizinho e do meu esposo. Graças a Deus foi só isso. A moto era o meio de trabalho do meu esposo. Um rapaz veio buscá-la para ver se consegue salvá-la, nem acabamos de pagar ainda”, conta.

Marielly também diz que diversas máquinas de trabalho de um vizinho sofreram estragos por causa da chuva. Por fim, ela afirma que a água não atingiu a casa dela.

