VÍDEO – Casal de Guabiruba emociona avós que não puderam comparecer ao casamento em Nova Trento

Os noivos Tayna Manske, de 22 anos, e Mateus Henrique, de 29, emocionaram familiares ao visitarem inesperadamente os avós do noivo antes da cerimônia, em Nova Trento.

Os idosos tinham um papel especial na celebração, mas não puderam comparecer devido a problemas de saúde.

O casamento ocorreu em 15 de novembro, mas só viralizou após a cerimonialista Mery Ellen publicar as imagens nas redes sociais. Até quarta-feira, 26, o vídeo já registrava mais de 1,7 milhão de visualizações.

Nas imagens, o casal se esconde enquanto a fotógrafa chama a avó. Ao aparecer no portão, ela se surpreende e se emociona. Em seguida, os noivos a abraçam e entram na casa, onde encontram o avô, que também se emociona.

Avô hospitalizado um dia antes

Em entrevista ao portal g1, Tayna contou que os avós participariam da cerimônia carregando a Sagrada Família.

No entanto, Antônio Lacerda, de 88 anos, conhecido como Seu Nico, foi hospitalizado após uma queda causada por crises de labirintite um dia antes do casamento. A avó, Ida Silva Lacerda, de 84 anos, desistiu de ir à igreja para cuidar do marido.

O casal, que mora em Guabiruba, escolheu Nova Trento para a festa por ser mais próximo da família e facilitar a visita aos avós. A cerimonialista apoiou a surpresa, mesmo com risco de atrasar o cronograma do evento.

A fotógrafa Kézia Liberato registrou o momento com o celular e enviou o vídeo para o marido, que também é fotógrafo e estava na festa. As imagens foram exibidas em primeira mão para os convidados, emocionando todos os presentes.

Assista ao vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Município (@omunicipiobrusque)

