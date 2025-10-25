VÍDEO – Casal morre após bater de moto em canteiro e ser arremessado em Itajaí

Um casal morreu após um grave acidente de moto em Itajaí, na madrugada deste sábado, 25. Após baterem em um canteiro, os dois foram arremessados. Eles tinham 25 e 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a motoneta Yamaha NMAX 160, depois de bater no canteiro, atingiu ainda duas placas de trânsito. O acidente ocorreu na rua rua Doutor Pedro Rangel, bairro São João.

O condutor, o jovem, foi arremessado a cerca de nove metros do ponto da batida, enquanto a passageira foi projetada a aproximadamente 19 metros de distância. A moto também foi arremessada por cerca de 14 metros, segundo a PM.

Uma câmera de segurança registrou trechos antes do acidente:

Quando os policiais chegaram, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam no local cuidando das vítimas.

O homem, de 25 anos e natural de Itajaí, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A mulher, de 21 anos e natural de Cabo Frio (RJ), chegou a ser encaminhada ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, mas também morreu pouco depois.

A PM informou que o homem não tinha CNH e, de forma preliminar, relatou que o jovem conduzia a moto. O veículo estava no nome da mulher, que não possui habilitação em Santa Catarina, mas por ser de outro estado, pode ter habilitação no Rio de Janeiro.

