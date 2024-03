VÍDEO – Casal morre após caminhão com carga de maçã sair da pista e tombar na Serra catarinense

Um casal morreu após um caminhão que transportava maçãs tombar na SC-110, em São Joaquim, na Serra catarinense, na tarde da quarta-feira, 28.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão, um Ford Cargo com placas de Videira, seguia sentido Bom Jardim da Serra-São Joaquim quando tombou na pista.

Com apoio de um caminhão foi feito o içamento do veículo capotado, já que o acesso a uma das vítimas estava impossibilitado.

Após o gerenciamento dos riscos com a elevação da lateral direita e calçamento adequado foi possível proceder com a abertura da porta deste mesmo lado, o que permitiu a retirada da mulher, esposa do condutor.

Para a retirada do homem, de 59 anos, foram feitos os cortes e abertura necessários na porta do lado do motorista. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Científica prestaram apoio à ocorrência.

Assista ao vídeo:

Leia também:



1. Havan distribui 500 ingressos para torcedores do Brusque para clássico contra Marcílio Dias

2. Moradores enfrentam dificuldade para encontrar vacina contra a dengue em Brusque

3. Nascido em ano bissexto, morador de Brusque celebra aniversário a cada quatro anos

4. Celulares são os itens mais furtados em Brusque, diz delegado da Polícia Civil

5. Quina 6377 e Lotofácil 3040: veja números sorteados nesta quarta-feira

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: