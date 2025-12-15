VÍDEO – Casal morre após colisão de motocicleta contra poste em Camboriú; câmera registrou o acidente

Um homem e uma mulher perderam a vida em um acidente de trânsito na tarde deste domingo, 14, na avenida Acácio Simas, no bairro Conde Vila Verde, em Camboriú. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a gravidade da colisão e a cena no local.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o acidente foi registrado enquanto uma equipe se deslocava para atender outra ocorrência e se deparou com a situação. Os dois morreram após colidirem contra um poste.

Conforme a corporação, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu já atuavam no local tentando reanimar uma das vítimas, com apoio de médicos que passavam pela região.

Apesar das manobras de socorro, uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto a segunda já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram.

A Polícia Militar isolou a área, controlou o trânsito e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias, dando suporte às equipes até a conclusão dos procedimentos iniciais.

Assista ao vídeo

Leia também:

1. Bombeiros são acionados após colisão entre carro e moto no Limoeiro, em Brusque

2. Brusque anuncia contratação de zagueiro que disputou a Série B em 2025

3. VÍDEO – Interdição na avenida Primeiro de Maio provoca filas na manhã desta segunda-feira, em Brusque

4. Calor abre a semana em Brusque e frente fria entra na previsão

5. Princípio de incêndio atinge máquina em indústria, em Guabiruba



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

