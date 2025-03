No coração da mata de Guabiruba, onde o verde se estende em um manto exuberante, um verdadeiro paraíso natural se revela no bairro Aymoré.

Escondida entre as paisagens, a poucos metros abaixo da conhecida Cachoeira da Pedra Lisa, uma pequena cascata desponta como um santuário de frescor e diversão.

Em meio ao calor escaldante, que tem assolado toda a região desde fevereiro e se intensificado neste primeiro sábado de março, com temperaturas atingindo os 35°C, este oásis surge como um convite irrecusável ao alívio e à aventura.

Diferencial em Guabiruba

Mais do que um refúgio contra o calor, a cascata guarda um diferencial que encanta seus visitantes: sua superfície lisa permite que as águas moldem um escorregador natural, transformando o banho em uma experiência inesquecível.

Quem se aventura a deslizar suavemente pela rocha encontra, ao final do percurso, um poço de águas cristalinas, perfeito para um mergulho revigorante.

Fácil acesso em Guabiruba

O acesso é surpreendentemente fácil. Apenas cinco minutos de trilha separam a estrada geral deste refúgio encantador.

A curta caminhada é recompensada com uma paisagem que parece ter saído de um quadro, onde a natureza desenhou cada detalhe com perfeição.

Famílias podem encontrar ali um local seguro e acolhedor.

A cascata, além de não ser muito alta, forma um poço de profundidade reduzida, permitindo que crianças brinquem com tranquilidade sob o olhar atento dos pais.

O canto dos pássaros, a sombra refrescante das árvores e a brisa que sopra leve criam uma atmosfera de paz e bem-estar, fazendo com que o tempo pare e a pressa do cotidiano fique para trás.

Em dias de calor extremo, como os que têm marcado o atual verão intenso em Guabiruba e região, este tesouro escondido na mata se torna um verdadeiro presente da natureza.

Um convite à reconexão com o essencial, às risadas soltas, às lembranças inesquecíveis.

Quem descobre esse paraíso não apenas se refresca, mas leva consigo a sensação de ter vivido um momento mágico, onde a natureza e a felicidade fluem na mesma correnteza.

Guabiruba e sua cascata oculta

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

