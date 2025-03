VÍDEO – Catarinense considerado um dos maiores ladrões de banco do país é preso em operação no RJ

Na tarde deste sábado, 15, foi deflagrada uma operação policial conjunta entre as Polícias Civis do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, na cidade de Cachoeiras de Macacu (RJ), resultando na prisão de Denis Galdino, de 42 anos, natural de Joinville. Ele é considerado um dos maiores ladrões de banco do Brasil e estava foragido desde fevereiro de 2024, após realizar um assalto a uma agência bancária em Joinville.

Denis Galdino possui antecedentes criminais em 17 estados do país. Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, o criminoso foi preso e denunciado utilizando-se de documentos falsificados.

Em um dos casos, Denis se passou por um jornalista atuante no Paraná, causando um transtorno na vida do profissional, que passou dois anos de sua vida tentando provar sua inocência.

A ultima ação de Denis foi em Joinville, no dia 10 de setembro de 2023. Naquela ocasião, seis criminosos invadiram uma agência bancária do Banco Santander e subtraíram quase meio milhão de reais, em menos de 10 minutos.

As investigações da Polícia Civil identificaram cinco criminosos e, durante a deflagração da Operação “Saque Rápido”, apenas Denis Galdino restou foragido.

Nos últimos dias, após receber informações de que Denis Galdino estaria escondido no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, diversas diligências foram realizadas e o investigado foi preso pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos.