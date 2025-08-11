VÍDEO – Cavalo solto assusta moradores de Brusque ao correr por ruas à noite

Um cavalo foi visto correndo pelas ruas do bairro Azambuja, na madrugada de sábado para domingo, em Brusque. A cena assustou moradores que presenciaram o fato.

Conforme um morador, o cavalo passou pela rua Nova Trento e subiu a rua Luiz Machado. Na sequência, o animal desceu a via e retornou para a rua Nova Trento. A cena ocorreu por volta das 01h30 da manhã.

Segundo o morador, há um rapaz que cuida de cavalos na região, próximo da estrada. E que o cavalo pode ter se soltando durante a noite. Ele não possui informação se o animal foi encontrado pelo dono, mas acredita que sim.

No momento da cena, ele estava cuidando do seu cachorro, quando percebeu que alguns vizinhos acordaram e viram o animal na rua.

