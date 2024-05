VÍDEO – Cerca de 150 quilos de maconha são apreendidos em imóvel no Paraná usado por grupo criminoso de Itajaí

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí (DIC), prendeu um homem por tráfico de drogas em Navegantes e apreendeu aproximadamente 150 kg de maconha em São José dos Pinhais (PR).

A DIC de Itajaí vinha monitorando grupo criminoso responsável pelo comércio de haxixe e maconha em Itajaí e região.

Na noite da quarta-feira, 15, um jovem de 24 anos que retornava de Foz de Iguaçu (PR) foi abordado ao chegar na residência.

Foram encontrados com ele aproximadamente 91 gramas de haxixe e uma balança de precisão.

Investigação

No decurso da investigação, foi identificado que o grupo estaria utilizando um imóvel em São José dos Pinhais (PR) para armazenamento de drogas.

Após isso, as equipes da DIC de Itajaí, em conjunto com equipes da Denarc.

Ato contínuo, equipes da DIC de Itajaí juntamente com equipes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) foram ao local e apreenderam aproximadamente 150 kg de maconha.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da Justiça.

As diligências contaram com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SC), do Núcleo de Operações com Cães de Itajaí (NOC/PCSC) e da Denarc/PCPR.

Veja o vídeo:

