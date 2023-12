VÍDEO – Cervo de origem asiática é encontrado ferido em cidade do Vale do Itajaí

Um cervo exótico, nativo de florestas da Ásia, foi flagrado por uma moradora de Ibirama, cidade do Alto Vale do Itajaí, na manhã desta quinta-feira, 7, no bairro Ribeirão Areado.

O animal é um cervo Chital, de nome científico Axis Axis. A moradora, ao vê-lo, registrou a situação em vídeo. Nas imagens, é possível observar que o cervo estava sendo perseguido por cães.

Mais tarde, um morador capturou o animal e acionou os Bombeiros Voluntários de Ibirama. Conforme os profissionais, o cervo teve ferimentos, mas foi resgatado. Ele será levado para uma área de proteção ambiental.

Assista o vídeo:

