VÍDEO – Chef Erick Jacquin visita Havan, em Brusque

O chef francês Erick Jacquin está em Brusque conhecendo o Centro Administrativo da Havan na manhã desta terça-feira, 25.

No Instagram, o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, registrou a visita do jurado do MasterChef Brasil, que também é a estrela do programa Pesadelo na Cozinha, da Band.

Jacquin pousou em Navegantes antes de vir com Hang até Brusque, onde conversou com funcionários da empresa. Ele ainda deve participar de um almoço na Casa Renaux e conhecer o Centro de Distribuição, em Barra Velha.

