VÍDEO – Chuva de granizo atinge diversos bairros de Brusque

Moradores receberam alerta da Defesa Civil em seus celulares

VÍDEO – Chuva de granizo atinge diversos bairros de Brusque

Moradores receberam alerta da Defesa Civil em seus celulares

Comente

A chuva de granizo atingiu vários bairros de Brusque na tarde desta quarta-feira, 3. O fenômeno ocorreu no Águas Claras, Limeira, Dom Joaquim, Zantão e Santa Luzia. Vídeos foram enviados por leitores ao O Município.

Os moradores também receberam um alerta da Defesa Civil em seus celulares. A mensagem informa que temporais com raios devem atingir a cidade nas próximas duas horas. Há risco de alagamentos.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Prefeito de Brusque não vetou proposta que exige certidões criminais de terceirizados; entenda
2. Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026
3. Casa Atlântica ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque
4. Brusque anuncia contratação de zagueiro colombiano para 2026
5. Convênio de segurança entre entidades e polícias de Brusque pode ser replicado em todo o estado

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo