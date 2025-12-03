VÍDEO – Chuva de granizo atinge diversos bairros de Brusque

A chuva de granizo atingiu vários bairros de Brusque na tarde desta quarta-feira, 3. O fenômeno ocorreu no Águas Claras, Limeira, Dom Joaquim, Zantão e Santa Luzia. Vídeos foram enviados por leitores ao O Município.

Os moradores também receberam um alerta da Defesa Civil em seus celulares. A mensagem informa que temporais com raios devem atingir a cidade nas próximas duas horas. Há risco de alagamentos.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Prefeito de Brusque não vetou proposta que exige certidões criminais de terceirizados; entenda

2. Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026

3. Casa Atlântica ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque

4. Brusque anuncia contratação de zagueiro colombiano para 2026

5. Convênio de segurança entre entidades e polícias de Brusque pode ser replicado em todo o estado



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

