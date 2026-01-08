VÍDEO – Chuva de granizo cai em Nova Trento na tarde desta quinta-feira

Uma chuva de granizo atingiu Nova Trento na tarde desta quinta-feira, 8. A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais por volta das 15h.

Além disso, moradores também receberam SMS do órgão, orientando a população a procurar abrigo e evitar áreas de risco.

Confira o vídeo:

