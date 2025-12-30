VÍDEO – Chuva deve se intensificar em dois horários na noite desta terça-feira em Brusque, alerta prefeito
Defesa Civil registrou quatro ocorrências
O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), informou que a chuva deve se intensificar por volta das 20h e das 22h desta terça-feira, 30. Com isso, segundo o prefeito, a tendência é que o município registre novos pontos de alagamento nesses horários.
O comunicado foi divulgado por meio de um vídeo nas redes sociais. A situação deve ser normalizada por volta das 4h da quarta-feira, 31. Ocorrências podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199.