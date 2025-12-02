VÍDEO – Chuva forte arrasta barro de loteamento para rua do bairro Azambuja, em Brusque
Morador da localidade registrou imagens
A forte chuva que atingiu Brusque na manhã desta terça-feira, 2, trouxe grande quantidade de lama para a rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja.
Imagens registradas por um morador mostram que o barro se espalhou por toda a via, dificultando o tráfego e gerando transtornos aos moradores.
De acordo com informações da secretaria Municipal de Obras, o material teria descido de um loteamento em construção próximo à rua. A pasta informou que a empresa responsável pela obra será notificada para fazer a limpeza do trecho afetado.
Até as 9h30, a Defesa Civil não registrou ocorrências relacionadas ao mau tempo na cidade.
Crédito do vídeo: Rádio Araguaia
