VÍDEO – Chuva forte e rajadas de vento derrubam vidraça de supermercado em Brusque

A forte chuva acompanhada de rajadas de vento, que começou na tarde desta quinta-feira, 13, em Brusque, já causou estragos. A vidraça de um supermercado caiu, e moradores relataram ter visto telhas sendo arrancadas pelo vento. Além disso, algumas ruas da cidade já apresentam pontos de alagamento.

De acordo com um alerta de ocorrência recebido pelo Corpo de Bombeiros, parte do teto de uma academia situada no Centro do município teria desabado. No entanto, a ocorrência não foi confirmada.

O estabelecimento segue funcionando normalmente e registrou apenas vazamentos de água em algumas áreas com gesso. Os pontos mais afetados foram isolados. A Defesa Civil esteve no local e, conforme informou o responsável, não há risco.

Vale lembrar que a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu na manhã da quarta-feira, 12, um aviso meteorológico alertando que Brusque e região estão em nível laranja no mapa (estado de atenção), o que indicava alta probabilidade de chuva forte tanto para a quarta-feira, quanto para esta quinta-feira.

Bairros sem energia

A reportagem apurou reclamações de que alguns bairros do município estão sem energia. De acordo com o site da Celesc, mais de 9 mil unidades consumidoras em Brusque foram afetadas pela falta de eletricidade.

O bairro mais atingido é o Limeira Baixa, com 4.093 unidades sem energia, seguido por Águas Claras (3.176), Centro (2.845) e Limoeiro (2.141).

