VÍDEO – Chuva provoca deslizamento e alaga rua do Steffen, em Brusque

Um deslizamento foi registrado na rua José Martins dos Santos, no bairro Steffen, em Brusque, durante as chuvas do fim de semana. Moradores enviaram imagens do local ao jornal O Município.

Conforme uma moradora, materiais de uma casa em construção também foram arrastados morro abaixo pela enxurrada. Pelas imagens, é possível ver a rua completamente alagada.

Atuação da Secretaria de Obras

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras informou que realizou atendimentos emergenciais em áreas pontuais por causa das chuvas. Foram feitos serviços de limpeza, lavação e desobstrução de bocas de lobo.

A pasta afirmou que segue monitorando o nível do rio Itajaí-Mirim junto à Defesa Civil e que os trabalhos de manutenção continuam sendo executados pelo município.

Confira o vídeo:

