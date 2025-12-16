VÍDEO – Chuva volumosa registrada na noite de segunda-feira provoca alagamentos em ruas de Brusque

A chuva rápida e volumosa registrada na noite de segunda-feira, 15 provocou alagamentos em vários pontos de Brusque, afetando principalmente áreas de trânsito intenso como a avenida Primeiro de Maio.

Moradores relataram dificuldades para se deslocar e atestaram o impacto da água acumulada nas vias. Em vídeo enviado por um leitor à redação, é possível ver parte da pista tomada pela água após o temporal.

Além do ponto registrado, ruas dos bairros Santa Terezinha e Souza Cruz também apresentaram alagamentos.

A chuva ainda provocou falta de energia em diversos bairros do município.

Em cidades da região, Guabiruba e Botuverá registraram ocorrências relacionadas à queda de árvores.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

