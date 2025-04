VÍDEO – Chuvas atrasam reparo de asfalto em rua do Guarani que recebeu obras de tubulação em Brusque

As chuvas desta semana causaram atraso no reparo do asfalto da rua Nicolau Lauritzen, no bairro Guarani, em Brusque. A situação foi enviada ao jornal O Município por moradores que questionavam quando o serviço seria finalizado.

Segundo o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, o asfalto foi quebrado para o conserto da tubulação da via. O reparo estava programado para esta semana, porém, com as chuvas, ele foi adiado. Ele prevê que o serviço seja feito na próxima semana.

