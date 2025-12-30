VÍDEO – Chuvas causam alagamentos e deslizamentos em Botuverá

As fortes chuvas que atingiram Botuverá nos últimos dias causaram alagamentos e deslizamentos em diversos pontos do município. Todas as vias afetadas já estão liberadas.

Segundo a Defesa Civil, os bairros atingidos foram Centro, Águas Negras, Oito, Bracinho e Sessenta. Diversas imagens foram enviadas ao jornal O Município.

Em um dos vídeos, é possível ver a água invadindo uma residência no Águas Negras. No Centro, foram registrados deslizamentos e alagamentos.

Em novo alerta, a Defesa Civil de Santa Catarina prevê chuva intensa até o Réveillon. O município está classificado em aviso especial.

Assista: