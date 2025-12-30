As intensas chuvas registradas em Brusque nesta terça-feira, 30, vêm provocando sérios transtornos em diferentes pontos do município. Diversas vias públicas apresentam alagamentos e há registros de comunidades severamente atingidas.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

No bairro São João, a rua Taquaruçu ficou isolada após o transbordamento de ribeirão próximo à via.

Relatos indicam que o trecho ficou tomado pela enxurrada, comprometendo o acesso e a circulação de veículos.

Chuvas em vídeo

Um vídeo enviado pelo morador Leandro Raiser mostra de detalhada a situação enfrentada pelos residentes no Taquaruçu.

Chuvas em números

Acompanhe abaixo a relação completa dos volumes pluviométricosparciais registrados nesta terça-feira em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, os índices permanecem baixos, indicando pouca chuva e remetendo, por enquanto, a uma situação de tranquilidade.

*Ao fim desta edição, após os anúncios, será possível acompanhar a galeria de fotos enviada por leitores, que retrata os impactos das chuvas na comunidade.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque então celebra encontro de 106 anos: cinco gerações em um só abraço

2. Brusque então enfrenta calor de 38°C e revela refúgio secreto na mata

Chuvas em fotos

*Créditos: Leandro Raiser >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK