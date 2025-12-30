As intensas chuvas registradas em Brusque nesta terça-feira, 30, vêm provocando sérios transtornos em diferentes pontos do município. Diversas vias públicas apresentam alagamentos e há registros de comunidades severamente atingidas.
No bairro São João, a rua Taquaruçu ficou isolada após o transbordamento de ribeirão próximo à via.
Relatos indicam que o trecho ficou tomado pela enxurrada, comprometendo o acesso e a circulação de veículos.
Chuvas em vídeo
Um vídeo enviado pelo morador Leandro Raiser mostra de detalhada a situação enfrentada pelos residentes no Taquaruçu.
Chuvas em números
Acompanhe abaixo a relação completa dos volumes pluviométricosparciais registrados nesta terça-feira em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.
Nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, os índices permanecem baixos, indicando pouca chuva e remetendo, por enquanto, a uma situação de tranquilidade.
Chuvas em fotos
