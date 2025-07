VÍDEO – Ciclista é levado para hospital após ser atingido por carro em avenida no Centro de Brusque

Um ciclista foi levado para o hospital após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta segunda-feira, 14, na avenida Lauro Muller, no Centro de Brusque.

O acidente ocorreu no cruzamento entre a Gustavo Schlösser e a avenida Lauro Muller. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local fazendo o atendimento da vítima, um homem. Uma equipe da Guarda de Trânsito também esteve no local.

Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O condutor do carro é um jovem de 26 anos. Ele disse que tentou desviar e frear para não colidir com o ciclista, mas que não deu tempo.

Ainda segundo o condutor do carro, o semáforo estava aberto para ele. Ou seja, quem não teria respeitado a sinalização foi o ciclista.

De acordo com a Polícia Militar, que registra boletim de ocorrência, o ciclista seguia no sentido ponte estaiada, enquanto passou pelo cruzamento sem parar e foi atingido por um carro que passava sentido ao bairro Jardim Maluche.

