VÍDEO – Ciclista esfaqueia homem após confusão em Balneário Camboriú

Um ciclista de 25 anos esfaqueou um homem após uma discussão na Terceira Avenida, em Balneário Camboriú, durante a noite desta terça-feira, 9.

De acordo com a Polícia Militar, o ciclista transitava pela ciclofaixa quando, ao passar em frente à uma pizzaria, acabou colidindo em um homem que estava em cima da ciclofaixa, aguardando na fila do estabelecimento, com outras pessoas.

Uma câmera de segurança registrou toda ação. Confira:

Após isso, uma discussão foi iniciada e um grupo, de aproximadamente, seis pessoas seguiu em direção ao ciclista. Desta forma, durante a confusão, o ciclista então sacou um canivete e acertou o braço de um dos envolvidos, de 39 anos.

A vítima da lesão foi conduzida pelo Samu ao Hospital Ruth Cardoso.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

