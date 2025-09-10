VÍDEO – Ciclista esfaqueia homem após confusão em Balneário Camboriú
Ciclista sacou um canivete após ser cercado por um grupo de pessoas
Um ciclista de 25 anos esfaqueou um homem após uma discussão na Terceira Avenida, em Balneário Camboriú, durante a noite desta terça-feira, 9.
De acordo com a Polícia Militar, o ciclista transitava pela ciclofaixa quando, ao passar em frente à uma pizzaria, acabou colidindo em um homem que estava em cima da ciclofaixa, aguardando na fila do estabelecimento, com outras pessoas.
Uma câmera de segurança registrou toda ação. Confira:
Após isso, uma discussão foi iniciada e um grupo, de aproximadamente, seis pessoas seguiu em direção ao ciclista. Desta forma, durante a confusão, o ciclista então sacou um canivete e acertou o braço de um dos envolvidos, de 39 anos.
A vítima da lesão foi conduzida pelo Samu ao Hospital Ruth Cardoso.
