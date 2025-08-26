VÍDEO – Ciclista fica ferida após acidente com carro no Bateas, em Brusque

Uma ciclista ficou ferida após um acidente com um carro no bairro Bateas, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 26. A colisão ocorreu na rua Edgar Von Buettner, por volta das 14h10.

Segundo apurado pela reportagem no local, a ciclista descia uma rua transversal, que é íngreme, e teria ‘perdido’ os freios da bicicleta. Com isso, acabou colidindo contra o carro que seguia em direção à Cachoeira da Buettner. A vítima sofreu ferimentos na cabeça.

O motorista do carro, um homem de 31 anos, permaneceu no local até a chegada das autoridades. O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.

Confira o vídeo:

*Colaboração: Vitor Souza

