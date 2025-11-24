VÍDEO – Cidade no Vale do Itajaí fica debaixo da água em meio a chuva sem trégua: “está um colapso”

A cidade de Luiz Alves, no Médio Vale do Itajaí, enfrenta transtornos nesta segunda-feira, 24, em meio a fortes chuvas. A prefeitura do município solicitou apoio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e da Defesa Civil de Itajaí.

“A cidade está um caos. Começou a chover às 8h30. A chuva se estendeu com mais intensidade. Agora, a cidade está um colapso. Está toda alagada. Há famílias ilhadas”, afirma Ricardo Borderes, assessor de governo.

Ele não sabe dizer com exatidão quantas famílias estão ilhadas, mas garante que é uma grande quantidade. A chuva segue forte no município no início da tarde desta segunda.

“Há bairros que, historicamente, nunca pegaram água (sic) e hoje estão alagados”, complementa o assessor.

Sede dos bombeiros ilhada

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil do estado acompanha a situação do município. Conforme monitoramento da pasta, houve na cidade um evento isolado de chuvas intensas, resultando no alagamento de várias ruas.

Residências e comércios foram atingidos, e pelo menos uma Unidade Básica de Saúde. As sedes da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros estão ilhadas. A secretaria estadual realiza levantamento das áreas atingidas.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

