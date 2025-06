VÍDEO – Clientes de mercado impedem furto de motocicleta em Brusque

Clientes que estavam em um mercado do bairro Cedro Alto, em Brusque, impediram o furto de uma motocicleta no fim da tarde da última sexta-feira, 30. As imagens de uma câmera de segurança, que registraram a movimentação das pessoas, foram enviadas ao jornal O Município.

Pelas imagens, é possível ver um homem sentado na entrada do estabelecimento, ao lado de uma planta. Por volta das 17h40, ele se levanta e vai até a moto, ação que não chega a ser registrada pela câmera.

Segundos depois, um homem sai do mercado e corre até o outro, que já estava em cima da moto, pronto para ir embora. Segundo relato de uma funcionária do estabelecimento, o homem em cima da moto tentou dar um soco no rosto do outro, que apenas o segurou pelo braço.

Após a ação, clientes e funcionários foram até a entrada. A funcionária explicou que houve um transtorno, mas que, no meio da confusão, o homem conseguiu se desprender das pessoas e fugiu do local. “Não conhecemos o homem e não nos lembramos dele como cliente”, diz a mulher a respeito do homem que tentou o crime.

Por fim, ela afirma que a Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado.

Confira o vídeo:

