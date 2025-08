VÍDEO – Cobra é encontrada dentro de berço de recém-nascido, em Jaraguá do Sul

Uma cobra foi encontrada dentro de um berço de um bebê, em uma casa em Jaraguá do Sul, na última quinta-feira, 31. O recém-nascido não estava no local e não ficou ferido, mas a cena da serpente dentro do cômodo assustou a família.

O animal foi identificado como uma caninana, espécie não peçonhenta e considerada inofensiva. Ela foi resgatada pela equipe da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), acionada pelos próprios moradores.

Um vídeo feito pelo biólogo da Fujama, Gilberto Ademar, mostrou o momento que foi feito o resgate da serpente, que foi devolvida para a natureza.

