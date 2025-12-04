VÍDEO – Coletores surpreendem menina com bolo de aniversário, em Brusque: “deixaram o dia dela mais incrível”

Coletores surpreenderam uma menina de 4 anos com um bolo de aniversário no bairro Poço Fundo, em Brusque, nesta quarta-feira, 3.



A mãe de Milena, Camila Gesiel Rodrigues, conta que a menina sempre aguarda a passagem da coleta na sua rua para cumprimentar os coletores.

“Nas segundas, quartas e sextas-feiras, ela espera eles no portão e grita “meus amigos!” e eles retribuem com tanto carinho que transborda. São pessoas incríveis, que provam como sorrir pra alguém pode mudar completamente o dia fazendo-o especial”, conta.

Nesta quarta, data do aniversário de 4 anos, eles a surpreenderam com um bolo de aniversário. “Ela foi surpreendida com esse gesto lindo que encheu o coração dela de alegria. São pessoas importantes, que fazem coisas importantes e que trouxeram mais brilho e alegria nesse dia tão especial da minha filha. Eles deixaram o dia dela mais incrível. Obrigada equipe, ela ama vocês”, conta a mãe.

Assista ao vídeo:

