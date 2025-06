VÍDEO – Colisão entre caminhões é registrada na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma colisão entre dois caminhões foi registrada na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 9. Um leitor que passava pelo local enviou imagens ao jornal O Município.

Segundo ele, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Samu atuaram no local do acidente. Além disso, o sistema gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros também informa sobre o caso. Até o momento, não há informações oficiais a respeito do acidente.

Assista ao vídeo:

