VÍDEO – Colisão entre carros deixa feridos na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um acidente de trânsito envolvendo um Citroën C4 e um Renault Fluence deixou ao menos três pessoas feridas na noite de domingo, 21, na rodovia Ivo Silveira (SC-108), no bairro Bateas, em Brusque.

A colisão foi registrada por volta das 23h50 e mobilizou equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações apuradas no local, o Citroën seguia no sentido Blumenau quando o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a traseira do Renault, que estava parado no acostamento. Com o impacto, o Renault foi empurrado contra um barranco, enquanto o Citroën acabou parando do outro lado da pista.

Entre os feridos, uma mulher que estava no Citroën ficou presa às ferragens e precisou ser desencarcerada pelos bombeiros. As demais vítimas tiveram ferimentos, mas, segundo informações iniciais, sem gravidade.

Durante o atendimento da ocorrência, a rodovia ficou bloqueada em ambos os sentidos.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre a dinâmica do acidente.

