VÍDEO – Colisão entre carros é registrada na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Uma colisão entre dois carros foi registrada na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, na manhã desta sexta-feira, 28. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município.

Pelas imagens, é possível ver que um Voyage está próximo ao acostamento e com a parte esquerda danificada. Ele era conduzido por um homem de 45 anos, que estava sentado no banco do carona quando os bombeiros chegaram.

O homem informou que conseguiu sair sozinho do carro e sentou, pois estava com dores no pé esquerdo. Ele também tinha suspeita de caco de vidro no olho. Além dele, no carro estavam a esposa, de 35 anos, e o filho, de 9. A criança estava deitada no chão e apresentava escoriações no ad modem devido ao uso do cinto de segurança.

Já o segundo veículo, um Celta, está mais à frente na pista também com a parte da frente destruída. O motorista era um homem de 45 anos, que apresentava ferimentos na face e também no braço esquerdo por causa do vidro quebrado. Ele também tinha ferimentos na perna esquerda. Todos os envolvidos foram levados ao Hospital Azambuja.

Confira o vídeo:

*Atualização (28/03 às 9h26): as informações do Corpo de Bombeiros foram adicionadas ao texto.

Leia também:

1. Mais de quatro mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia na manhã desta sexta

2. Últimos dias de março serão de calor em Brusque; abril promete mudanças

3. Proposta da prefeitura para reajuste é rejeitada pelos servidores de Brusque

4. Crise de saúde mental: Brusque bate recorde de atendimentos em 2024 e projeta aumento para os próximos anos

5. Confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: