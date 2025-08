VÍDEO – Colisão entre três carros é registrada neste sábado, em Guabiruba

Um acidente de trânsito envolvendo três carros causou lentidão no cruzamento entre as ruas dos Imigrantes e Nicolau Schaefer, no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, no início da tarde deste sábado, 2.

A colisão, registrada por volta das 13h30, envolveu um Chevrolet Onix, um Renault Duster e um Chevrolet Corsa.

Segundo informações de testemunhas, o acidente resultou apenas em danos materiais, sem registro de feridos.

Com o impacto, o tráfego ficou comprometido na região até que os veículos fossem removidos da pista e a situação normalizada.

As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: Rádio Araguaia