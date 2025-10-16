VÍDEO – Colisão frontal entre van e carro deixa feridos e interdita trecho da Beira Rio, em Brusque

Uma colisão frontal entre um Volkswagen Up e uma van de turismo deixou pelo menos três pessoas feridas e causou a interdição de um trecho da avenida Beira Rio (perto da Ponte Estaiada), em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 16.

O acidente ocorreu por volta das 8h20 e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu, da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) e da Polícia Militar.

De acordo com informações apuradas pelo O Município no local, os dois ocupantes do Up, uma mulher e um homem, ficaram presos nas ferragens após o impacto.

A motorista foi socorrida e levada ao hospital pelo Samu. O passageiro, um senhor, também recebeu atendimento, foi imobilizado com colar cervical e encaminhado ao hospital.

O motorista da van, que inicialmente havia permanecido dentro do veículo, também está sendo retirado do banco pelos bombeiros e pelo Samu. Ele recebeu o colar cervical, mas se movimenta normalmente e está consciente.

Uma testemunha relatou que trafegava no sentido ponte estaiada quando viu a van invadindo a contramão.

“Comecei a frear, mas havia um carro na minha frente, um Mobi. A motorista não conseguiu parar e a van deu de frente no carro dela. A mulher se machucou bastante e o passageiro também ficou ferido”, contou.

Segundo a GTB, a principal suspeita é de que o motorista da van tenha dormido ao volante antes de perder o controle e invadir a pista contrária.

Por causa do acidente, um trecho Beira Rio está totalmente interditado nos dois sentidos, e os motoristas precisam retornar e buscar rotas alternativas.

Com o impacto, a van teve a parte frontal destruída, e o Up ficou com o para-brisa quebrado e o motor completamente danificado.

As equipes seguem no local realizando o resgate e aguardando a retirada dos veículos para a liberação da via.

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: João Henrique Krieger/O Município

Colaborou: João Henrique Krieger

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

