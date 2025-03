VÍDEO – Coloração preta é registrada em ribeirão em Brusque; Fundema promete investigar

Moradores da rua Paulo Voss, no bairro Rio Branco, em Brusque, relataram possível crime ambiental em um ribeirão nos fundos da via. A coloração da água ficou preta na tarde deste domingo, 9.

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) foi acionada e promete investigar suposto descarte irregular de efluentes.

“Temos um problema no ribeirão há quatro anos. Quando parece que vai dar chuva forte, [alguém] solta esse produto. Porém, às vezes, as nuvens se formam, mas chove pouco. Então, conseguimos perceber que estão soltando produtos no rio”, diz um morador.

A fiscalização da Fundema afirma que, ao chegar no local, não identificou a coloração preta. No entanto, o órgão relata que iniciará um processo de apuração do suposto descarte irregular.

“É algo que nos preocupa, pois não é a primeira denúncia de morador desta rua. Precisamos investigar e ter a vontade de encontrar realmente onde seria o problema”, afirma o agente Vinicius, que esteve no local.

A formação da coloração preta como processo natural também não é descartada pela Fundema.

Assista ao vídeo

*Colaboraram: Bruno da Silva e João Henrique Krieger

Leia também:

1. Prazo para quitar IPTU com 20% de desconto em Brusque termina nesta segunda

2. Recém-inauguradas, primeiras alças do trevo da Antônio Heil não conseguem evitar filas em horário de pico

3. Hospital Azambuja recebe habilitação para realizar procedimento de alta complexidade em cardiologia pelo SUS

4. Gastronomia típica, brincadeiras tradicionais e boa música encantam visitantes na abertura da 12ª Festa Italiana de Guabiruba

5. Homem que agrediu outro por ciúmes de mulher em Brusque é condenado

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: