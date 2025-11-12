

Botuverá ficou conhecida como a “terra das cavernas”. O principal ponto turístico da cidade se tornou uma atração nacional. Tudo começou na década de 1950, quando um grupo de amigos decidiu entrar em um buraco em uma pedra na região que hoje corresponde ao bairro Ourinhos.

Os descobridores e os primeiros exploradores precisavam acessar a caverna rastejando. Com o passar do tempo, a beleza natural recebeu infraestrutura adequada para possibilitar pesquisa e visitação.

Assista ao vídeo e saiba como a caverna de Botuverá foi encontrada:

