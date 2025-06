Observar a cidade de Brusque no alto do Senna Tower, com 500 metros de altura, pode parecer impossível, mas essa perspectiva incomum foi recriada de forma surpreendente.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Por meio de um drone, a reportagem então simulou a vista que os moradores teriam, caso o maior edifício residencial do mundo fosse construído no município.

As imagens aéreas oferecem uma visão inédita da cidade, aproximando o público da experiência de estar no topo de um arranha-céu que, na realidade, começa a ser erguido em Balneário Camboriú.

Perspectivas do Senna Tower

As cenas expostas a seguir foram registradas a cada 100 metros de altitude, revelando em detalhes como a paisagem se transforma do solo até o equivalente ao 157º andar.

O resultado é uma sequência impressionante de cenários, que permite ao público enxergar Brusque de uma forma inédita.

100 metros

Na altura de 100 metros, equivalente ao 33º andar, já se nota uma mudança significativa.

O centro da cidade, os telhados das construções e o traçado do rio Itajaí-Mirim surgem com destaque. A perspectiva ainda mantém os elementos urbanos bem definidos.

200 metros

Logo acima, aos 200 metros, ou o 66º andar, a cidade começa a ganhar novas proporções.

As construções se compactam. Os bairros se organizam como manchas bem delimitadas. O relevo das colinas vizinhas se impõe com mais clareza.

300 metros

Com 300 metros de altitude, altura do 100º andar, a dimensão urbana se achata.

Ruas e avenidas perdem nitidez. A mancha urbana se funde ao verde que circunda a cidade. A sensação de domínio do espaço se intensifica.

400 metros

Aos 400 metros (133º andar), o olhar se distancia ainda mais do cotidiano.

As referências do dia a dia desaparecem. O céu passa a ocupar uma parcela maior da paisagem, indicando a proximidade do limite aéreo.

Topo do Senna Tower

Por fim, no topo da estrutura, a cidade parece minúscula.

A vista abrange não apenas Brusque, mas parte dos arredores, em especial os contornos montanhosos que cercam o município.

A altitude impressiona. O horizonte, pois, se projeta com leveza e profundidade, oferecendo uma ideia concreta do que é viver nas alturas.

*Assista ao vídeo >>

O vídeo com as imagens captadas por drone pode ser conferido logo abaixo; além disso, há registros em 360° a cada etapa de 100 metros.

Detalhes do projeto

O experimento visual, realizado sobre Brusque, tem como referência o Senna Tower, projeto de um arranha-céu que será construído em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Idealizado pela FG Empreendimentos em parceria com a família Senna e a Havan, o edifício será uma homenagem ao piloto Ayrton Senna.

Com previsão de alcançar cerca de 550 metros de altura e mais de 150 andares, o Senna Tower deverá se tornar o maior edifício residencial do mundo.

A construção, pois, começa no segundo semestre de 2025, com conclusão estimada entre 2030 e 2033.

O projeto prevê 228 unidades residenciais de alto padrão. Entre elas, mansões suspensas, coberturas duplex e triplex, além de áreas de lazer em andares elevados.

Um observatório panorâmico, piscinas com vista para o mar, heliponto e certificações ambientais fazem parte do conceito de luxo e inovação.

O prédio também contará com tecnologia avançada para estabilização contra ventos, como o sistema Tuned Mass Damper, e terá certificação LEED Platinum de sustentabilidade.

Senna Tower e a visão de Brusque

Além das imagens já apresentadas, esta matéria ainda mostra uma seleção de fotos registradas durante o voo do drone.

As cenas, pois, permitem uma observação mais detalhada do que cada altura revela sobre Brusque.

A galeria de imagens pode ser acessada a seguir. Essa é uma oportunidade imperdível para observar a cidade por novos ângulos.

Senna Tower em perspectiva brusquense

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

