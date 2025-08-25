VÍDEO – Confira carro em chamas após ser retirado do rio Itajaí-Mirim, em Brusque
Caso aconteceu na manhã do domingo
O jornal O Município obteve vídeos que mostram o carro que caiu em uma ribanceira e parou no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, em chamas após ser retirado por um guincho. O caso aconteceu na manhã do domingo, 24, e o veículo apresentava forte cheiro de gasolina momentos antes do incêndio.
O carro foi localizado às margens do rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas até a rua Pedro Werner, no bairro Jardim Maluche. O veículo havia descido a ribanceira e parado parcialmente dentro da água, com a parte dianteira submersa.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor não estava no local quando os socorristas chegaram. As chamas se espalharam rapidamente, assustando pessoas que acompanhavam a ocorrência. Populares e bombeiros atuaram juntos para controlar o fogo.
Um dos vídeos enviados à reportagem mostra a chegada de um caminhão do Corpo de Bombeiros enquanto o veículo ainda estava em chamas. Outro registro, divulgado nas redes sociais, mostra a intensa fumaça provocada pelo incêndio.
