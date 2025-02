VÍDEO – Confira como está o trânsito na ponte do Maluche após dois meses fechada

A ponte Antônio Nicolau Maluche, popularmente chamada de ponte do Maluche, em Brusque, foi reaberta na manhã desta sexta-feira, 21. Com a liberação, o trânsito no trecho foi normalizado, assim como em outros pontos da cidade que antes registravam filas. Apesar da passagem ter sido liberada no local, equipes ainda atuam em serviços finais na ponte.

O trânsito no local já flui normalmente e conforme um agente da Guarda de Trânsito de Brusque e um motorista, é notável a diferença do trânsito de hoje para o registrado nos últimos meses.

Na obra, foi realizada a remoção e construção de uma nova cabeceira, nas proximidades da Igreja Calvário, além da troca dos gabiões.

Funcionários que trabalham no local realizam a construção das calçadas, grades de segurança e também serviços finais de pintura.

